Compass-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die langfristige Analysteneinschätzung für die Compass-Aktie ist neutral, mit einem Kursziel von 2,7 USD. Dies würde eine zukünftige Performance von -24,37 Prozent bedeuten, da der aktuelle Kurs bei 3,57 USD liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, obwohl es keine Analystenupdates im letzten Monat gab.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt eine positive Abweichung von +11,21 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer geringen Abweichung.

Die Auswertung der Stimmungsänderung ergibt eine zunehmend negative Stimmungslage der Anleger im letzten Monat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität war jedoch höher als üblich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Compass-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, basierend auf den verschiedenen Einschätzungen und Analysen.