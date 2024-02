Compass Gold Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Compass Gold hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 53,85 Prozent erzielt, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +75,45 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -21,6 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -21,6 Prozent. Dies führt zu einem positiven "Gut"-Rating für Compass Gold in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Compass Gold jedoch mit 0 Prozent 3,5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 3 Prozent. Aus diesem Blickwinkel betrachtet, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Compass Gold war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. Nur an einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer positive Signale, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Als Resultat ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Compass Gold-Aktie von 0,08 CAD mit -11,11 Prozent Entfernung vom GD200 (0,09 CAD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,08 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für den Aktienkurs eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.