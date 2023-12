Compass Gold Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Aktuell steht der RSI-Wert für die Compass Gold-Aktie bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da weder eine Über- noch eine Unterverkaufssituation vorliegt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 66, was weiterhin auf eine neutrale Einstufung hinweist. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf die Dividende weist Compass Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 3,85 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist als der Durchschnitt.

Im Branchenvergleich konnte Compass Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von 53,85 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,66 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +65,51 Prozent für Compass Gold, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Compass Gold durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Compass Gold aufgrund dieser Faktoren.

Sollten Compass Gold Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Compass Gold jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Compass Gold-Analyse.

Compass Gold: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...