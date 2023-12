Compass Diversified Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Diversified Holdings":

Die Kommunikation im Netz und die Stimmung der Anleger sind wichtige Faktoren bei der Bewertung einer Aktie. Im Fall von Compass Diversified zeigt die Diskussionsintensität eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Compass Diversified daher eine neutrale Einschätzung basierend auf diesen Faktoren.

In Bezug auf die Aktienkursperformance hat Compass Diversified in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 23,67 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +6,25 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite sogar um 12,78 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance wird Compass Diversified in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Compass Diversified zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung. Sowohl der RSI als auch der RSI25 deuten auf eine "Gut"-Einstufung hin, was auf eine starke Positionierung der Aktie hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Compass Diversified eine etwas höhere Rendite von 5,82 % aus im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,67 %. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns.

Insgesamt erhält Compass Diversified auf Basis dieser Faktoren eine positive Gesamteinschätzung und wird daher als "Gut" bewertet.