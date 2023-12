Compass Diversified Aktie: Das ist die Höhe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Compass Diversified liegt mit einem Wert von 140 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dieser Abstand beträgt aktuell 166 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 52. Aufgrund des vergleichsweise hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie von Compass Diversified insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen von Analysten. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Compass Diversified vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent hindeutet und somit eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine Einschätzung als "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Compass Diversified in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Es ist jedoch zu verzeichnen, dass über Compass Diversified mehr diskutiert wird als normal, und es zeigt sich eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Compass Diversified-Aktie von 21,75 USD als positiv bewertet, da er mit +9,13 Prozent Entfernung vom GD200 (19,93 USD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 19,16 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +13,52 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Compass Diversified-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Compass Diversified kaufen, halten oder verkaufen?

