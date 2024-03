Compass Diversified Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Compass Diversified-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,97 USD verzeichnet, was einem aktuellen Kurs von 23,34 USD entspricht, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 22,59 USD, was einer Abweichung von +3,32 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine gute Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Compass Diversified-Aktie eine Rendite von 38,45 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" verzeichnete eine mittlere Rendite von 11,62 Prozent, was bedeutet, dass die Compass Diversified-Aktie mit 26,82 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Compass Diversified als überbewertet, da das KGV mit 145,44 insgesamt 129 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt von 63,45 im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen". Daher erhält die Aktie aus fundamentalen Gründen eine schlechte Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Compass Diversified besonders positiv diskutiert, was zu einer guten Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine gute Bewertung.