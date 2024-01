Compass Diversified Aktie: Das hat Konsequenzen!

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Compass Diversified in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Compass Diversified daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Mit einer Dividendenrendite von 5,82 Prozent liegt Compass Diversified nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,63 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung als Investitionsmöglichkeit.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 151,33 Euro, was 168 Prozent mehr ist als der durchschnittliche Wert in der Branche von 56,29 Euro. Dies deutet darauf hin, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.