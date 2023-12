Compass Diversified Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Eine Bewertung von Compass Diversified basierend auf dem kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis ergibt folgendes Bild. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 33,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Compass Diversified-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der bei 27,14 liegt, zeigt jedoch an, dass Compass Diversified überverkauft ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Compass Diversified im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,67 Prozent erzielt, was 17,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" beträgt 11,26 Prozent, und Compass Diversified übertrifft diesen Wert um 12,4 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compass Diversified mit 140 höher als der Durchschnitt der Vergleichsbranche ist. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 52 liegt der genaue Abstand bei 166 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine eher neutrale Anleger-Stimmung bei Compass Diversified. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Compass Diversified, wobei sowohl positive als auch negative Aspekte bei der Analyse berücksichtigt werden müssen.

