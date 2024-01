Compass Diversified Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Diversified Holdings":

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Compass Diversified gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Compass Diversified daher ein "neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Compass Diversified beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 25,44 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 29,62 ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist und daher auch hier als "gut" bewertet wird.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen gilt die Aktie von Compass Diversified nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet, da das KGV mit 151,33 insgesamt 169 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" von 56,34. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Compass Diversified eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen positive Diskussionen überwogen. Aktuell, während der vergangenen ein bis zwei Tage, zeigen sich überwiegend positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "gut"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Compass Diversified insgesamt eine "gut"-Bewertung.