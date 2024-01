Compass Digital Acquisition Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Digital Acquisition Corp":

Die Compass Digital Acquisition hat in den letzten Handelstagen einen Kurs von 10,58 USD erreicht, was +0,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +1,44 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie also insgesamt für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Compass Digital Acquisition eingestellt waren und es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Compass Digital Acquisition daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Compass Digital Acquisition-Aktie beträgt aktuell 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 45,58).

Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs sowie des Sentiments und Buzz ein "Neutral"-Rating für die Compass Digital Acquisition.