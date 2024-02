Compass Digital Acquisition Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "Compass Digital Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Compass Digital Acquisition-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,84, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Compass Digital Acquisition. Der GD200 des Wertes verläuft bei 10,48 USD, während der Kurs der Aktie bei 10,67 USD liegt, was einer Abweichung von +1,81 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer "Neutral"-Einstufung, da die Abweichung bei +0,47 Prozent liegt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmung rund um die Aktien von Compass Digital Acquisition wird auch positiv bewertet. Sowohl die Kommentare auf sozialen Plattformen als auch die Themen, die in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung für Compass Digital Acquisition zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".