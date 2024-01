Compass-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Compass-Aktie wird von Analysten als "Gut" bewertet. Der aktuelle Schlusskurs von 3,69 USD liegt über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,11 USD, was einer Abweichung von +18,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,7 USD liegt mit einem Abstand von +36,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Medien herrscht eine gemischte Stimmung in Bezug auf Compass. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen bei Compass verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen.

Von den 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Compass-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 3,6 USD, was einer möglichen Abnahme um -2,44 Prozent vom aktuellen Kurs entspricht. Daher wird die Aktie von den Analysten als "Neutral" eingestuft.