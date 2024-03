Compass Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Compass-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 2,7 USD, was einem Abwärtspotenzial von -7,85 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Titel für die Compass-Aktie. Der RSI7 liegt bei 91,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 62,85 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen über Compass veröffentlicht wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Compass-Aktie mit 2,93 USD mittlerweile -18,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -8,44 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Somit ist die Aktie auf charttechnischer Ebene für beide Zeiträume als "Schlecht" einzustufen.