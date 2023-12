Compass Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die Aktie des Unternehmens Compass weist eine Dividendenrendite von 1,79 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutral eingestuft und von der Redaktion entsprechend bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Positive Themen dominierten an acht Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Insgesamt wurde die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, basierend auf dem überwiegend positiven Anleger-Sentiment in den letzten Tagen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Zyklische Konsumgüter" war die Rendite der Aktie von Compass im vergangenen Jahr mit 10,07 Prozent deutlich überdurchschnittlich. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt 8,61 Prozent, was bedeutet, dass Compass 1,46 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Compass momentan als überverkauft eingestuft wird, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 21,18 Punkten. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.