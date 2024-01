Compass Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Compass wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 61,02 Punkten, was bedeutet, dass die Compass-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 31,73, dass Compass weder überkauft noch -verkauft ist, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einblicke. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden dabei betrachtet. Bei Compass zeigte sich eine starke Veränderung in der Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Compass besonders negativ diskutiert, wobei die negative Kommunikation an den meisten Tagen überwog. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der langfristigen Meinung von Analysten wird die Compass-Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet, basierend auf 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wird bei 3,6 USD angesiedelt, was eine positive Performance von 5,57 Prozent prognostiziert. Auf Basis dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.