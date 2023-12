Compass Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Diskussionen über Compass in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Es wurden insgesamt fünf Handelssignale ermittelt, davon ergaben sich 5 gute und 0 schlechte Signale, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Zusammenfassend ist die Aktie von Compass unserer Meinung nach angemessen bewertet, was die Anlegerstimmung betrifft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,79 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,61 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, ergibt insgesamt eine positive Einschätzung, da 7 gute, 2 neutrale und 1 schlechte Bewertung vorliegen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, da 3 Analysten den Titel als Gut einstuften, 1 als Neutral und keiner als Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2180 GBP, was einer prognostizierten Entwicklung des Aktienkurses um 4,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" basierend auf den Analysten-Untersuchungen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Compass mit einer Rendite von 10,07 Prozent mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels, Restaurants und Freizeit"-Branche, die eine mittlere Rendite von 8,91 Prozent aufweist, liegt Compass mit 1,16 Prozent darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich.