Compass Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse der Compass-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2097,18 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 2266 GBP weicht somit um +8,05 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2176,8 GBP), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +4,1 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Compass-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wird auf Plattformen der sozialen Medien ein zunehmend negatives Bild von Compass gezeichnet. Negative Meinungen und Themen überwiegen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Schlecht" einzustufen. Zusätzlich wurden in diesem Zeitraum zwei Handelssignale ermittelt, davon 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führt. Zusammengefasst wird die Aktie von Compass bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Compass-Aktie liegt bei 30,73, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25 beläuft sich auf 41,05, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Analysten bewerten die Compass-Aktie aktuell als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 7 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Auch in aktuellen Reports wird die Aktie im Schnitt positiv beurteilt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 2371 GBP, was einem Aufwärtspotential von 4,63 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Alles in allem erhält Compass eine "Gut"-Bewertung gemäß der Analysteneinschätzung.