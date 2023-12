Compass Aktie: Alles kein Problem!

Die Aktie der Compass wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei gab es eine positive Bewertung, eine neutrale Bewertung und keine negativen Bewertungen. Daraus ergibt sich insgesamt eine langfristige Einschätzung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Compass liegt bei 3,6 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,67 USD lag. Dies bedeutet eine erwartete Kursentwicklung von -1,91 Prozent, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Aktie der Compass basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurde die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Compass zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer positiven Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich also basierend auf dieser Analyse eine positive Einschätzung der Aktie der Compass.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an drei Tagen positiv und an acht Tagen negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Compass. Dadurch ergibt sich eine negative Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie.

In der technischen Analyse wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 12,22 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt eine Überverkauftheit (Wert: 24,61) und erhält somit eine positive Bewertung. Zusammen ergibt sich also auch in diesem Bereich eine positive Einschätzung der Compass-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Aktie der Compass basierend auf den verschiedenen Analysen.