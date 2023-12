Compass ADR Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Dividendenrendite von Compass beträgt 1,79 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,61 Prozent liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Medien zeigen sich gemischte Stimmungen und Einschätzungen zu Compass. In den vergangenen Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich für die Redaktion daher eine neutrale Einschätzung für das Unternehmen. In den letzten Wochen konnten fünf Handelssignale ermittelt werden, davon waren fünf positiv und keins negativ. Aufgrund dessen wird die Compass-Aktie als "Gut" eingestuft. Die Redaktion ist der Ansicht, dass die Aktie von Compass in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Das KGV beträgt derzeit 26,87 und liegt damit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 57 für die Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Aus dieser Sicht ist die Aktie von Compass unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Compass bei 10,07 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" erreicht eine mittlere Rendite von 8,91 Prozent, wobei Compass um 1,16 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie von Compass ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.