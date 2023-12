Compass ADR Aktie: Sensationelle Entwicklung

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compass liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 56,43) im Bereich "Hotels Restaurants und Freizeit" unter dem Durchschnitt (ca. 48 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht gilt Compass daher als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Compass werden durch die Analyse von Langzeitstimmungen unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und Anzahl der Beiträge eine starke Aktivität aufweisen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung in einem längeren Zeitraum zeigt jedoch eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Von insgesamt 10 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 7 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht", was insgesamt zu einem "Gut"-Rating führt. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel von 2180 GBP ergibt ein Aufwärtspotential von 2,11 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die Dividendenrendite von Compass beträgt derzeit 1,79 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 2,6 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,81 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Daher erhält Compass insgesamt ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.