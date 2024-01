Compass ADR Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben eine wichtige Bedeutung für die Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Compass. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Compass daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Compass eingestellt waren. Die Kommunikation war weder von positiven noch von negativen Themen geprägt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Compass daher als "Neutral" eingestuft. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Compass von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Compass aktuell bei 2075,08 GBP verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 2137 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +2,98 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt eine Differenz von +2,95 Prozent und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 7 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht Bewertungen vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 2180 GBP. Dies entspricht einer "Neutral"-Empfehlung, da die Aktie um 2,01 Prozent steigen könnte. Insgesamt erhält die Compass-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.