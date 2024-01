Compass ADR Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compass liegt bei 29, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,73 für "Hotels Restaurants und Freizeit" unterdurchschnittlich ist. Nach fundamentaler Analyse wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen waren die Meinungen zu Compass größtenteils negativ, mit mehr Tagen der negativen als der positiven Kommunikation. Aktuelle Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs von Compass 2073,77 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 2146 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +3,48 Prozent liegt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt 2074 GBP, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Compass als "Gut"-Titel ein. Von 18 Analystenbewertungen waren 7 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Auch kurzfristig wird die Aktie überwiegend positiv eingeschätzt, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 2180 GBP, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.