Company.info BI GmbH präsentiert sich als KYC-Lösungsanbieter für Recht und Compliance Themen auf der LEGAL REVOLUTION 2023 in Nürnberg am Stand EG2-2.04.1

Duesseldorf (ots) -Die LEGAL REVOLUTION 2023, Europas größte Kongressmesse für Recht und Compliance, beschäftigt sich mit Fragen zur digitalen Transformation und technologischen Fortschritten bei der Erbringung von Rechtsdienstleistungen. Die Veranstaltung findet am 3. und 4. Mai in der Nürnberg Messe statt und zeigt den State of the Art der Dienstleistungen und Produkte in den Bereichen Legal Tech, Legal Management und Compliance. Besucher können innovative Dienstleistungen und Softwarelösungen kennenlernen und die Entwicklungen des Rechts der digitalen Wirtschaft diskutieren.Im Rahmen von Compliance-Maßnahmen und Onboarding mit Company.info können Unternehmen sicherstellen, dass sie Geschäfte nur mit vertrauenswürdigen Partnern abschließen und alle rechtlichen Anforderungen erfüllen. Eine wichtige Komponente hierbei ist die Überprüfung von Mandanten, Mandatsgegnern und Geschäftspartnern auf Sanktionslisten und Politisch Exponierten Personen (PEP)-Listen. Für ein juristisch einwandfreies Geschäft ist es wichtig, vollständige Kenntnisse darüber zu erlangen, wer auf einer Sanktionsliste und im Transparenzregister steht.Weltweite Gesetze gegen Terrorismus stellen geschäftliche Kontakte mit Personen und Gruppierungen, die Verbindungen zu einer Terrororganisation unterhalten oder von einer Sanktionierung betroffen sind, unter Strafe. Wenn ein Unternehmen dagegen verstößt und keine regelmäßige Sanktionslistenprüfung durchführt, kann es selbst sanktioniert werden und macht sich außerdem strafbar. Das ist sogar schnell passiert, denn die Sanktionslisten werden permanent aktualisiert und sollten regelmäßig überprüft werden.Mit dem Compliance Check von Company.info lassen sich per Mausklick schnell und einfach alle verfügbaren Sanktionslisten überprüfen, politische Auffälligkeiten erkennen und der Kontakt mit Personen vermeiden, die mit terroristischen Aktivitäten in Verbindung stehen. Zudem bietet die Wirtschaftsauskunftei faktische Unternehmensdaten, um rechtlich vorgeschriebene Verpflichtungen in Bezug auf Kundenprüfung erfüllen zu können und wirtschaftlich Berechtigte herauszufinden.Über Company.infoCompany.info ist Wirtschaftsauskunftei und Softwareanbieter, wurde 1998 in Amsterdam gegründet und gehört zur FD Mediagroup. Wir bieten einen direkten Zugang zu zuverlässigen und stets aktuellen Informationen, Wirtschaftsnachrichten und Prognosen über alle (eingetragenen) Unternehmen und deren Geschäftsführung. Zudem bieten wir Lösungen für Anwälte, Banken, Notare, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und andere Spezialisten der Finanzindustrie, um den regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden. Company.info Deutschland, seit 2018 in Deutschland am Markt, ist Teil der niederländischen Company.info B.V.. Mehr als 150 Beschäftigte in den Niederlanden und Deutschland erwirtschaften einen Umsatz von 30 Millionen Euro.Pressekontakt:Nadine TillmannSenior Marketing Manager+49 211 54074 7307+49 (0) 160 95141649nadine.tillmann@company.infoOriginal-Content von: Company.info Deutschland, übermittelt durch news aktuell