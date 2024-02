Companhia Brasileira de Distribuicao im Check!

Die Aktie von Cia Brasileira De Distribuicao wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. In Bezug auf die Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wurde positiv bewertet, was insgesamt zu einer guten Wertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie ein schlechtes Signal ist, da er sich um 63,82 Prozent vom GD200 entfernt. Auch der GD50 deutet auf ein schlechtes Signal hin, da der Abstand -7,69 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs insgesamt als schlecht bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral eingestuft, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt für die letzten 7 und 25 Tage ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Cia Brasileira De Distribuicao aufgrund der verschiedenen Faktoren als neutral bewertet.