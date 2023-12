Companhia Brasileira de Distribuicao Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Cia Brasileira De Distribuicao liegt der RSI bei 43,75, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 42,19 eine neutrale Bewertung an. Dadurch ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cia Brasileira De Distribuicao-Aktie über 200 Handelstagen aktuell bei 2,34 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,8 USD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt über die letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 0,72 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine deutliche Verbesserung der Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ist gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse an der Aktie hinweist. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Cia Brasileira De Distribuicao veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Anleger-Stimmung für die Aktie.