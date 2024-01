Companhia Brasileira de Distribuicao Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Die Cia Brasileira De Distribuicao wird derzeit mit einem Kurs von 0,81 USD gehandelt, was einer Abweichung von -64,78 Prozent vom GD200 (2,3 USD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,74 USD, was einer positiven Abweichung von +9,46 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Cia Brasileira De Distribuicao-Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 45,45, was auf eine neutrale Lage hinweist. Auch die Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt eine neutrale Bewertung mit einem Wert von 38. Daher wird die Gesamtbewertung des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend negativ gegenüber Cia Brasileira De Distribuicao. Die Anleger waren in den letzten Tagen mehrheitlich negativ eingestellt, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend negativ. Auf dieser Basis erhält die Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" in diesem Punkt führt.