Companhia Brasileira de Distribuicao Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Aufgrund des Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Cia Brasileira De Distribuicao als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cia Brasileira De Distribuicao-Aktie ergibt sich ein Wert von 50 für den RSI7 und ein Wert von 45 für den RSI25, was auf eine "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume hinweist.

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene der Anleger-Stimmung.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme an negativen Kommentaren über Cia Brasileira De Distribuicao, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde in etwa normaler Häufigkeit diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 2,44 USD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,78 USD aus dem Handel, was einen Abstand von -68,03 Prozent zum GD200 darstellt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,7 USD angenommen, was einem "Gut"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.