Companhia Brasileira de Distribuicao Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie der Cia Brasileira De Distribuicao als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Cia Brasileira De Distribuicao-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 46,15 und ein RSI25-Wert von 45,16. Beide Werte führen zu einer neutralen Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cia Brasileira De Distribuicao von 0,79 USD mit einer Entfernung von -66,67 Prozent vom GD200 (2,37 USD) ein schlechtes Signal darstellt. Andererseits weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, einen Kurs von 0,72 USD auf, was ein gutes Signal bedeutet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Cia Brasileira De Distribuicao überwiegend positiv diskutiert, wobei sich in den letzten ein bis zwei Tagen eine vermehrte negative Stimmung bemerkbar macht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aktuell neutral eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer positiven Bewertung.

Insgesamt zeigt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für die Cia Brasileira De Distribuicao-Aktie auf Basis des Relative Strength Index, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz.