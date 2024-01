Companhia Brasileira de Distribuicao Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cia Brasileira De Distribuicao, wie aus der Analyse von Sentiment und Buzz hervorgeht. Die Diskussion über das Unternehmen hat in den sozialen Medien keine auffälligen Tendenzen in Richtung besonders positiver oder negativer Themen gezeigt, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cia Brasileira De Distribuicao wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis untersucht. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 52,11 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bilden Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cia Brasileira De Distribuicao besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung heute führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,26 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,78 USD liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,75 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Cia Brasileira De Distribuicao auf Basis der Analyse von Sentiment, RSI, Anleger-Sentiment und technischer Analyse ein "Neutral"-Rating.