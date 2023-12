Compagnie deint-Gobain Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Cie De Saint-Gobain zeigt sich laut technischer Analyse derzeit in einem guten Zustand. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 55,66 EUR, während der Kurs der Aktie bei 65,62 EUR liegt, was einer Abweichung von +17,89 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 56,56 EUR, was einer Abweichung von +16,02 Prozent entspricht und somit auch als "Gut"-Wert eingestuft wird.

Gemäß der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cie De Saint-Gobain liegt bei 25,96, was eine positive Einschätzung ergibt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 22,62 im Bereich einer "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,37 Prozent, was 2,37 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und somit positiv bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis der technischen Analyse ein positiver Trend für die Cie De Saint-Gobain-Aktie.