Compagnie deint-Gobain ADR Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Cie De Saint-Gobain hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 67,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt keine Veränderung. Dies bedeutet, dass Cie De Saint-Gobain im Branchenvergleich eine Outperformance von +67,34 Prozent aufweist. Auch im Industriesektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0 Prozent, wobei Cie De Saint-Gobain um ganze 67,34 Prozent darüber liegt. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-Gobain 14. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung des Aktienkurses. Analysen der sozialen Plattformen ergaben, dass die Meinungen überwiegend positiv waren und in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Demnach erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Zusätzlich wurde die Analyse durch Handelssignale angereichert, wobei zehn konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen. Auf dieser Ebene erhält Cie De Saint-Gobain eine "Gut"-Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Stimmung hinsichtlich der Aktie als "Gut" einzustufen ist.

Schließlich wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Cie De Saint-Gobain herangezogen, um zu ermitteln, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,36 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 39,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Cie De Saint-Gobain daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.