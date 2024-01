Compagnie de Saint Gobain ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Dividendenpolitik der Cie De Saint-gobain erhält eine positive Bewertung, da sie derzeit höhere Dividenden ausschüttet als der Durchschnitt der Bauprodukte-Branche. Mit einer Differenz von 2,37 Prozentpunkten (2,37 % gegenüber 0 %) liegt sie über dem Branchendurchschnitt und wird daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete die Cie De Saint-gobain in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,34 Prozent, was eine Outperformance von +67,34 Prozent im Vergleich zur Branche "Bauprodukte" sowie zur durchschnittlichen Rendite des "Industrie"-Sektors darstellt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cie De Saint-gobain bei 64,57 EUR liegt, was einer Entfernung von +12,83 Prozent vom GD200 (57,23 EUR) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der bei 62,35 EUR liegt, weist hingegen ein "Neutral"-Signal auf, da der Abstand +3,56 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Cie De Saint-gobain wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Auswertung ergab 8 positive Signale und 0 negative Signale, wodurch insgesamt eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung erreicht wird.