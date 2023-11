Compagnie de Saint Gobain: Erwartete Umsatzsteigerung um +279,37% im 4. Quartal

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

In 102 Tagen wird das französische Unternehmen Compagnie de Saint Gobain seinen Quartalsbericht für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Compagnie de Saint Gobain Aktie im Vergleich zum Vorjahr wirft Fragen auf.

Es sind nur noch 102 Tage, bis die Compagnie de Saint Gobain Aktie ihre neuen Quartalszahlen präsentiert. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 31,21 Mrd. EUR ist das Unternehmen ein wichtiger Player auf dem Markt. Analysen zufolge wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigt. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 12,80 Mrd. EUR, doch nun wird mit einem Sprung um +279,37 Prozent auf 48,56 Mrd. EUR gerechnet. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Veränderung ab: Er soll voraussichtlich um +144,98% auf 1,90 Mrd.EUR steigen.

Was bedeutet das für Aktionäre? Auf Jahressicht erwarten Analysten ein Wachstum von +279,37 Prozent beim Umsatz und von +144,98 Prozent beim Gewinn auf insgesamt 7,60 Mrd.EUR.Der positive Trend setzt sich also fort.Im vergangenen Jahr lag der Gewinn noch bei3 .10Mrd.EUR.Der Gewinn pro Aktie soll ebenfalls steigen und sich so auf Jahressicht auf5 ,80EUR belaufen.

Wie reagieren aktuell die Aktionäre der Compagnie de Saint Gobain Aktie? Die Vorab-Schätzungen der Quartalszahlen spiegeln sich teilweise im aktuellen Kurs wider: Innerhalb der letzten 30 Tage ist ein Rückgang von -0,79 Prozent zu verzeichnen.

Was sagen die Analysten und die Charttechnik zur weiteren Entwicklung bei Compagnie de Saint Gobain? In den nächsten 12 Monaten wird ein Aktienkurs von 72,30 EUR erwartet, was einem Gewinn von +33,72% basierend auf dem aktuellen Kurs entspricht. Anleger können somit laut Expertenschätzungen mit einem positiven Ergebnis von +33,72% innerhalb eines Jahres rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist kurzfristig mit einem Widerstand bei Compagnie de Saint Gobain zu rechnen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Compagnie de Saint Gobain-Analyse von 10.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Compagnie de Saint Gobain jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Compagnie de Saint Gobain Aktie

Compagnie de Saint Gobain: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...