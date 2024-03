Compagnie de Saint Gobain Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Cie De Saint-Gobain hat bekannt gegeben, dass sie eine Dividendenrendite von 2,37 % auf Basis der aktuellen Kurse ausschütten wird, was 2,37 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz für Cie De Saint-Gobain. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Cie De Saint-Gobain in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,34 Prozent, was einer Outperformance von +67,34 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird die Cie De Saint-Gobain ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 59,72 EUR, während der Kurs der Aktie bei 69,52 EUR liegt, was einer Abweichung von +16,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 66,4 EUR, was einer Abweichung von +4,7 Prozent entspricht, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.