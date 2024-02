Compagnie de Saint Gobain Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cie De Saint-gobain beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" im Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unter- noch überbewertet, und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cie De Saint-gobain momentan einen höheren Wert von 2,37 Prozent auf, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 0%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Bauprodukte"-Branche beträgt +2, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Cie De Saint-gobain mit einer Rendite von 67,34 Prozent weit über dem Durchschnitt. Die "Bauprodukte"-Branche hat eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent. Auch hier liegt Cie De Saint-gobain mit 67,34 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cie De Saint-gobain liegt bei 10,16, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 50,57 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" für das Unternehmen.