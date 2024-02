Compagnie de Saint Gobain Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Cie De Saint-Gobain: Aktienanalyse und Bewertung

Die Cie De Saint-Gobain-Aktie weist eine Dividende von 2,37 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dieser Unterschied von 2,37 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 57,96 EUR für die Cie De Saint-Gobain-Aktie. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 67,78 EUR, was einem Unterschied von +16,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz schwach ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert für Cie De Saint-Gobain in diesem Bereich.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Mit einem Wert von 14,84 liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Cie De Saint-Gobain eine gemischte Bewertung in den verschiedenen Analysebereichen.