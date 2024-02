Compagnie de Saint Gobain Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Cie De Saint-Gobain-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 58,94 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 70,23 EUR liegt, was einer Abweichung von +19,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 65,81 EUR über dem aktuellen Kurs (+6,72 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger, die sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen lassen, ist ebenfalls positiv. Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv und positive Themen wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen aufgegriffen. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte die Cie De Saint-Gobain-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,34 Prozent, was eine Outperformance von +67,34 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche darstellt. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Aktie mit 67,34 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cie De Saint-Gobain aktuell 2, was eine positive Differenz von +2,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" bedeutet. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung.