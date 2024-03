Compagnie de Saint Gobain Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die französische Baustoffgesellschaft Cie De Saint-gobain hat kürzlich eine Dividende ausgeschüttet, die im Verhältnis zum Aktienkurs eine positive Differenz von +2,37 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat das Unternehmen von Analysten eine "Gut"-Bewertung erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cie De Saint-gobain-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 28 für die letzten 7 Tage. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (44,54) weder eine überkaufte noch unterkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Cie De Saint-gobain.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Cie De Saint-gobain eine Rendite von 67,34 Prozent erzielt, was mehr als 67 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungen, dass Cie De Saint-gobain solide Kennzahlen aufweist und von Analysten positiv bewertet wird.