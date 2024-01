Compagnie de Saint Gobain Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Sprott":

Die Cie De Saint-Gobain verzeichnet eine Dividende von 2,37 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (0 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Die Anleger-Stimmung bei Cie De Saint-gobain ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und Foren der letzten Wochen. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit positiv ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Relative Strength-Index (RSI) der Cie De Saint-gobain liegt bei 80,3, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.