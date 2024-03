Compagnie de Saint Gobain Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Cie De Saint-gobain-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 59,55 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 68,55 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +15,11 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 66,3 EUR, was einer Abweichung von +3,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Die Stimmung bei Cie De Saint-gobain hat sich zum Negativen entwickelt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass die Cie De Saint-gobain-Aktie mit einer Rendite von 67,34 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um mehr als 67 Prozent überdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 0 Prozent verzeichnet, liegt die Aktie mit 67,34 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI ist die Cie De Saint-gobain-Aktie aktuell mit einem Wert von 73,62 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein Wert von 43, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".