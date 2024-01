Compagnie de Saint Gobain Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Anlegerstimmung für die Cie De Saint-Gobain wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Die meisten Diskussionen rund um den Wert waren neutral, weshalb wir die Anlegerstimmung als "Neutral" einstufen.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Cie De Saint-Gobain nun 56,14 EUR erreicht, während die Aktie selbst bei 66,18 EUR notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +17,88 Prozent, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 58,44 EUR, was einem Abstand von +13,24 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtnote von "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt Cie De Saint-Gobain mit einer Ausschüttung von 2,37 % über dem Branchendurchschnitt der Bauprodukte (0 %). Dieser Unterschied von 2,37 Prozentpunkten führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat die Cie De Saint-Gobain in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,34 Prozent erzielt. Im Durchschnitt erzielten ähnliche Aktien aus der Bauprodukte-Branche eine Rendite von 0 Prozent, was einer Outperformance von +67,34 Prozent für die Cie De Saint-Gobain entspricht. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Cie De Saint-Gobain mit einer Rendite von 67,34 Prozent über dem Durchschnittswert von 0 Prozent. Diese Überperformance führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.