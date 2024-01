Compagnie de Saint Gobain Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Cie De Saint-Gobain wird anhand der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 56,32 EUR, während der Aktienkurs bei 63,77 EUR um +13,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 59,28 EUR zeigt eine positive Abweichung von +7,57 Prozent, was die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende von 2,37 % liegt Cie De Saint-Gobain im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (0 %) mit einer Differenz von 2,37 Prozentpunkten höher, was ebenfalls die Einstufung als "Gut" bestätigt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, da weder positive noch negative Themen in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt mit einem Wert von 80,3 auf 7-Tage-Basis die Einstufung als "Schlecht" an. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt einen Wert von 35,39, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau führt. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung der Cie De Saint-Gobain als "Schlecht".