Compagnie de Saint Gobain Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Der Aktienkurs von Cie De Saint-gobain hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 67,34 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors ("Industrie") eine Überperformance von 67,34 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Bauprodukte" beträgt 0 Prozent, und die Aktie von Cie De Saint-gobain liegt aktuell 67,34 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cie De Saint-gobain-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 55,84 EUR. Der letzte Schlusskurs von 66,63 EUR weicht somit um +19,32 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs von 66,63 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+16,3 Prozent) liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cie De Saint-gobain-Aktie weist einen Wert von 23 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit 23,79 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für Cie De Saint-gobain.

Die Stimmung rund um die Aktie von Cie De Saint-gobain wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Beurteilung in sozialen Medien beeinflusst. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Allerdings ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, was zu einer gemischten Einschätzung der Stimmung führt.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Cie De Saint-gobain aufgrund der Rendite, der technischen Analyse und der Stimmung eine insgesamt positive Bewertung erhält.