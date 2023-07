Compagnie de Saint Gobain Aktie: Stabiler Aufwärtstrend trotz gemischten Quartalsprognosen

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

In den letzten Wochen hat sich der Kurs in einem stabilen Aufwärtstrend bewegt. Aktuell liegt er nahe der Marke von 59,00 EUR. Sollte diese Unterstützung halten, könnte die Aktie in den nächsten Wochen weiter nach oben klettern.

Langfristig betrachtet befindet sich die Compagnie de Saint Gobain Aktie in einem Abwärtstrend. Seit dem Hoch im letzten Jahr hat sie rund -10,30% an Wert verloren. Ob sich dieser Trend fortsetzt oder ob es zu einer Trendumkehr kommt, bleibt abzuwarten.

Die Prognosen für das 3. Quartal bei Compagnie de Saint Gobain sind durchwachsen. Während die Analysten mit leichten Umsatz- und Gewinnrückgängen rechnen, deutet die Charttechnik auf eine mögliche Stabilisierung des Kurses hin.

Aktionäre sollten diese Informationen als Orientierungshilfe nutzen und ihre Anlageentscheidung auf Basis ihrer eigenen...