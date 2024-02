Compagnie de Saint Gobain Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Einsichten in die Einschätzung einer Aktie liefern. Bei Cie De Saint-Gobain zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich ein aktueller Kurs von 68,3 EUR, was einer Entfernung von +16,67 Prozent vom GD200 (58,54 EUR) entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Signal. Der GD50 liegt bei 65,16 EUR, was einem Abstand von +4,82 Prozent entspricht, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Cie De Saint-Gobain-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Cie De Saint-Gobain ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 45,37 und der RSI25 bei 34,65, was zu einer Gesamtranking von "Neutral" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-Gobain 14, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.