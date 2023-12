Compagnie de Saint Gobain Aktie: Ist es vollbracht?

Cie De Saint-Gobain: Neutralbewertung basierend auf fundamentalen Kriterien

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-Gobain liegt bei 14,84, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Bauprodukte" weist einen Wert von 0 auf. Auf Grundlage fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In den letzten 12 Monaten erzielte Cie De Saint-Gobain eine beeindruckende Performance von 67,34 Prozent, was einer Outperformance von +67,34 Prozent im Vergleich zur Durchschnittsperformance ähnlicher Aktien aus der Bauprodukte-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite deutlich höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gute" Bewertung.

Mit einer Dividendenrendite von 2,37 Prozent liegt Cie De Saint-Gobain deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Infolgedessen wird die Aktie als lukratives Investment eingestuft und erhält eine "gute" Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung bei Cie De Saint-Gobain ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "gute" Gesamtbewertung basierend auf fundamentalen Kriterien und Anlegerstimmung für Cie De Saint-Gobain.

