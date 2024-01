Compagnie de Saint Gobain Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bezüglich Cie De Saint-gobain war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cie De Saint-gobain daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die größtenteils positiv ausfielen. Insgesamt erhält Cie De Saint-gobain von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Cie De Saint-gobain-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Cie De Saint-gobain damit ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-gobain mit 14,84 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividende von 2,37 % setzt Cie De Saint-gobain im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Bauprodukte" (0 %) höher, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für Cie De Saint-gobain aufgrund der analysierten Kriterien.