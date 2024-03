Compagnie de Saint Gobain Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Cie De Saint-gobain war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf negative Themen verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Eine tiefgreifende und automatische Analyse der Kommunikation zeigt, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Cie De Saint-gobain insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cie De Saint-gobain-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 59,32 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 68,06 EUR liegt, was einer Abweichung von +14,73 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive Entwicklung hin. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 66,18 EUR, was einer Abweichung von +2,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-gobain liegt bei 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Bauprodukte-Branche als neutral eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder über- noch unterbewertet, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Cie De Saint-gobain als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 69,47 und der RSI25 liegt bei 43,96, was zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.