Compagnie de Saint Gobain Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Geschäftszahlen und Bilanzen eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Cie De Saint-gobain in diesem Bereich nur eine schwache Aktivität gezeigt, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt erhält Cie De Saint-gobain also eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich konnte die Aktie von Cie De Saint-gobain jedoch eine starke Performance von 67,34 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielen. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauprodukte-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, liegt Cie De Saint-gobain mit einer Outperformance von +67,34 Prozent deutlich vorn. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite erzielen, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-gobain mit einem Wert von 14,84 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ist Cie De Saint-gobain mit einer Ausschüttung von 2,37 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauprodukte (0 %) höher zu bewerten. Die Differenz von 2,37 Prozentpunkten führt daher zu einer guten Bewertung in diesem Bereich.