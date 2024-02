Compagnie de Saint Gobain Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die technische Analyse der Cie De Saint-gobain zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 57,65 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 65,41 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +13,46 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 63,26 EUR liegt. Dies entspricht einer Differenz von +3,4 Prozent und einem "Neutral"-Signal. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Cie De Saint-gobain in den letzten 12 Monaten eine Performance von 67,34 Prozent. Im Durchschnitt verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche eine Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Cie De Saint-gobain eine Outperformance von +67,34 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens mit 67,34 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cie De Saint-gobain 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" als neutral einzustufen ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen rund um Cie De Saint-gobain, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Im zurückliegenden Zeitraum wurden auch neun Handelssignale ermittelt, die allesamt als "Gut" eingestuft werden. Insgesamt ist die Aktie von Cie De Saint-gobain aus Sicht der Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.